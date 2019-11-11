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ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara'da 'prizma' operasyonu: 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara Katarlılara Dubaililere satacağız' yalanıyla kandırdılar

Ankara'da 'prizma' operasyonu: 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara Katarlılara Dubaililere satacağız' yalanıyla kandırdılar

Ankara'da 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' yalanıyla 'prizma' ismini verdikleri sisteme dahil ettikleri 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıranlara yönelik polis operasyonu düzenlendi. 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Devre mülk sahipleri dolandırıldı, 28 kişi gözaltına alındı.
Devre mülk sahipleri dolandırıldı, 28 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, başkent ve ilçelerinde devre mülkü olanların 'prizma' adı verilen sisteme dahil edilerek, dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. 4 aylık çalışma sonucu 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

DHA
150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

"Devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara, Dubaililere satacağız" yalanı

  • Dolandırıcıların, bu iş için çağrı merkezi kurduğu ve devre mülkünü satmak amacıyla ilan verenleri arayıp, lüks ofislerine davet ettiği belirlendi. Kendilerinden kurumsal ve köklü firma olarak bahseden dolandırıcıların, 'Devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara, Dubaililere satacağız' yalanıyla mağdurlardan 'prizma' sistemine üye olmalarını istediği tespit edildi.

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2 milyon 500 bin TL dolandırıcılık

Sisteme girmek için dolandırıcılara 25 bin ile 150 bin TL arasında para veren kişiler, daha sonra dolandırıcılara ulaşamadı. Dolandırıcıların memur ve işçileri hedef aldığı, sürekli ofis değiştirip, kod adı kullandığı ve parası olmayan kişilere kredi çektirdiği öğrenildi.

  • 110 kişiyi toplam 2 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirtilen 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA
Ankara'da 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' yalanıyla 'prizma' ismini verdikleri sisteme dahil ettikleri 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıranlara yönelik polis operasyonu düzenlendi.

Mağdur: Kredi çektirdiler

Sistemin işleyişini anlatan mağdur Gazi Çulha, dolandırıcıların devre mülkünü satmak için kendisini aradığını belirterek, "'Devre mülkünüzü sattıktan sonra paranızı geri vereceğiz' diyerek, beni bankaya götürüp, kredi çektirdiler. Parayı verdim, 'Bizden haber bekleyin, biz sizi arayacağız' dediler; ama sonra arayan, soran olmadı. Yerlerine gittim, kimse yoktu sonra dolandırıldığımı fark ederek, suç duyurusunda bulundum" dedi.

Dolandırıcıların isteği üzerine bankadan kredi çektiğini belirten mağdurlardan Ali Dilmeç de 25 bin TL dolandırıldığını söyledi.

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