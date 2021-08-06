Gündem Ankarada trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü tutuklandı
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Ankara'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü tutuklandı

Ankara'da seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kullandığı kamyonla sıkıştırıp kaza yapmasına neden olan şoför tutuklandı.

Haber Merkezi DHA AA
Ankarada trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü tutuklandı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara çevre yolu Kazan mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen yaralamalı trafik kazasına neden olan kamyon sürücüsü T.T'nin kısa sürede yakalandığı belirtildi.

Cinayet gibi kaza: Kamyon şoförü trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracı kırdı
OYNAT 00:51
Cinayet gibi kaza: Kamyon şoförü trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracı kırdı
Ankara'da kamyon sürücüsü, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracıyla çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Ehliyetine el konulan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 3 bin 424 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen paylaşımda, kamyon şoförü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bu arada, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kayıtlarda, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki T.T'nin, aynı yönde giden 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü B.K. ile tartıştıktan sonra aracını üzerine sürerek kaza yapmasına neden olduğu görüldü.

Tutuklandı

Kamyon sürücüsü T.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.T., savcılık ifadesinde, Karaağaç'ı tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan T.T., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


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