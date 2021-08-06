Ankara'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü tutuklandı

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Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu

Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Özgür Şimşek, "İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası. O kadar benimsemişim ki o cümleyi kullanmışım" dedi. Şimşek, "Arazözde 80 milyonun hakkı var. Ülkemizin bütçesinden alınan bir arabada yetimin, herkesin hakkı var. Maliyetini ben biliyorum. Az paralar değil. Bunlarla daha çok yangınlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.