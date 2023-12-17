Ankara'da yedi kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

İddiaya göre, Şehit Ali Ekşioğlu Sokağı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan yabancı uyruklu 7 kişiden bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerken 7 kişinin hareketsiz olduğunu gördü.