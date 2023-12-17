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Tekel bayi katliamında istenen cezalar belli oldu

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı tekel bayii cinayetinde soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan fezlekede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası istendi.

09:53 - 17/12/2023 Pazar
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İstanbul Esenyurt'ta geçen temmuz ayında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı tekel bayii dehşetinde soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


İstenen cezalar


Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezlekede tutuklu şüpheliler hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.



#Esenyurt
#tekel bayi
#cinayet
27 dakika önce
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