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Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde operasyon: Bin 558 şüpheli gözaltında

Son üç günde eş zamanlı olarak 72 İlde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “MERCEK-8” operasyonlarında bin 558 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1335 silah da ele geçirildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:19 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 08:51 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon
72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti.


Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 1558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.




İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Balıkesir, Malatya, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Elazığ, Eskişehir, Niğde, Mardin, Muğla, Çorum, Giresun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Batman, Denizli, Ordu, Ağrı, Hatay, Kars, Bartın, Sivas, Çanakkale, Düzce, Kayseri, Kırklareli, Zonguldak, Erzincan, Erzurum, Karabük, Siirt, Tokat, Van, Aksaray, Aydın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Rize, Uşak, Yalova, Yozgat, Adıyaman, Burdur, Çankırı, Kilis, Muş, Nevşehir, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere son 3 gün içinde eş zamanlı olarak 72 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-8 Operasyonlarında” 964 ruhsatsız tabanca ve 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1053 tabanca yakalandı.



#MERCEK-8 Operasyonları
#Ruhsatsız silah
#Ali Yerlikaya
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