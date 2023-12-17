Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde operasyon: Bin 558 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Balıkesir, Malatya, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Elazığ, Eskişehir, Niğde, Mardin, Muğla, Çorum, Giresun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Batman, Denizli, Ordu, Ağrı, Hatay, Kars, Bartın, Sivas, Çanakkale, Düzce, Kayseri, Kırklareli, Zonguldak, Erzincan, Erzurum, Karabük, Siirt, Tokat, Van, Aksaray, Aydın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Rize, Uşak, Yalova, Yozgat, Adıyaman, Burdur, Çankırı, Kilis, Muş, Nevşehir, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere son 3 gün içinde eş zamanlı olarak 72 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-8 Operasyonlarında” 964 ruhsatsız tabanca ve 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1053 tabanca yakalandı.