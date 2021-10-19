Gündem Ankarada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaçtı
ANKARA

Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaçtı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaçtı
Polatlı'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, kaza saat 00.39 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plaka ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmek istediği esnada A.K.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K., savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri A.K.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri kazaya karışan aracı yakalamak için çalışmalara başlarken, kazada ağır yaralanan A.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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