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Hakem Halil Umut Meler' yumruk atmıştı: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:58 - 12/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 11:07 - 12/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı soruşturmasında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı




Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,


Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.


Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."



Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.


'Bu iş bitti benden bu kadar!'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, götürüldüğü hastanede hakemliği bırakma kararı almıştı.


Yaşananların ardından büyük bir şok yaşayan Meler'in hastanede
“Bu iş bitti, benden bu kadar”
ifadelerini kullandığını belirtilmişti.

Halil Umut Meler, 1-1 sona eren Ankaragücü-Rizespor maçını yönetmiş ve iki takıma da birer kırmızı kart çıkarmıştı.



Ligler süresiz ertelendi

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu sonrası Başkan Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıklayan Büyükekşi,
"Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek"
ifadelerini kullandı.


Faruk Koca'dan ilk açıklama: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Faruk Koca'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklama ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Koca,
"Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin,
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

#Ankaragücü
#Halil Umut Meler
#Faruk Koca
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