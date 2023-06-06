Ankaralının çilesinin sebebi belli oldu: Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış

Ankara’da mazgalların üzerinin asfaltlandığı ortaya çıktı.
Özellikle Sincan, Etimesgut’ta etkili olan yağışlarda vatandaşların selden sürüklenen araçlarının kaybolan araç plakalarını bulan vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek plakaların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar buldukları plakaları Şehit Osman Avcı Karakolu’na teslim ediyorlar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da etkili olacak yağışlar için sarı kod uyarısı yapmasına rağmen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi yağmur ve sel önlemi almamakta direniyor. Son günlerdeki yağışlarda sel ve su baskınlarıyla Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş’ın yönetim beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üzeri asfalt ile kapatılan mazgallar ve temizlenmeyen rögarlar yüzünden her yağışta caddeleri, sokakları ve evleri su basarken araçlar da sular altında kaldı.
14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken kameralar karışına geçerek “Kazanıyoruz” şeklinde açıklamalar yapıp halkı kandırmaya çalışan Yavaş’ın yağışlara karşı herhangi bir önlem almadan ortadan kaybolmasına tepki yağarken günlerdir etkili olan yağışla birlikte Ankara’da 4 yıldır verilmeyen hizmetin sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen ve geldiği günden beri Ankara’ya hizmet etmeyen Mansur Yavaş ve ekibinin beceriksizliği her geçen gün Ankara’ya daha da maliyetli olmaya başladı. Belediye için basit bir iş olan mazgal ve rögar temizliğini bile yapamayan Yavaş ve ekibi Ankaralıları canından bezdirdi.
Rögar ve mazgalları vatandaşlar temizledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Ankara’da etkili olacak yağışlara ilişkin sarı kod uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir önlem alınmazken vatandaşlar temizlenmeyen mazgal ve rögarlar yüzünden su taşkınları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Etkili olan yağışlar yüzünden Sincan, Etimesgut, Eryaman’da olduğu gibi Ankara’nın en yüksek noktalarından olan Keçiören’de bile su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerleri sular altından kaldı. Araçlar su ile kaplı yollarda güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar göle dönen yollarda araçlarının üzerine çıkarak saatlerce kurtarılmayı bekledi. Cadde ve sokaklarda biriken suyun tahliye edilmesi için belediye tarafından temizlenmeyen rögar ve mazgallar ise vatandaşlar tarafından temizlendi.
Mangalların üstüne asfalt döken belediye
Kayıp plakalar parkı
Özellikle Sincan, Etimesgut’ta etkili olan yağışlarda vatandaşların selden sürüklenen araçlarının kaybolan araç plakalarını bulan vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek plakaların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar buldukları plakaları karakollara teslim ediyorlar.