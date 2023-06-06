Ankaralının çilesinin sebebi belli oldu: Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış

“Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı'ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların üzerine asfalt attığınız ortada. Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi Emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor. Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara’ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından”