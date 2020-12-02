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Gündem Ankaranın kültür vadisi olacak Bakan Ersoy yeni CSO binasını tanıttı
ANKARA

Ankara'nın kültür vadisi olacak: Bakan Ersoy yeni CSO binasını tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasını, medyanın Ankara temsilcilerine tanıttı. Bakan Ersoy, CSO binasının yanında CerModern, Devlet Opera ve Balesi ile Resim Heykel Müzesi'nin bulunduğu bölgeyi kültür vadisi haline getirmek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

4 Aralık 1995 tarihinde inşaatına başlanan yeni CSO binası tamamlandı. 62 bin 500 metre kare kapalı alana sahip 2 bin 23 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salondan oluşan yeni bina, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak. 83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO’nun tarihi binası da bulunuyor. Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

"Yüzde 40'ını 21 ayda tamamladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman ile birlikte, açılış öncesi yeni binayı medyanın Ankara temsilcileriyle birlikte gezdi. Bakan Ersoy, 1826 yılında kurulan CSO'nun tarihçesi ile ilgili bilgi verdi. CSO'nun yeni binasının inşaatının 4 Aralık 1995 tarihinde başladığını belirten Bakan Ersoy, "23 yıl inşaat yavaş gidiyor, yüzde 60'lık kısmı tamamlanıyor. Kalan yüzde 40’lık kısmını da biz son 21 ayda tamamladık ve 4 Aralık'ta temeli atılmıştı, 3 Aralık'ta da yine anlamlı bir günde hizmete alacağız. Ama son 21 ayda çok özverili, planlı bir çalışmayla ki bunun 8 ayı pandemi dönemine geliyor, bazı kısıtlamalar, limitlemeler var, ona rağmen biz binayı toparladık ve hizmete inşallah hep beraber alıyoruz" dedi.

"Tarihi CSO binasını restore edeceğiz"

Bakan Ersoy, CSO binasını bir kültür adası haline getirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Burası 154 bin 500 metrekarelik bir alanın içinde. Hemen yanında tarihi CSO binamız var. Şimdi hızlı bir şekilde tarihi CSO binamızı da restorasyona alacağız, onu da aslına uygun şekilde, çok güzel bir şekilde restore edeceğiz ve bunu da müzik hayatının içinde tutacağız. Biraz ilerimizde CerModern var, orası da bir kültür merkezi, çok amaçlı salonu var, galerileri var, yeme-içme aktiviteleri var. Hemen karşıda da opera bela var, biraz gerisinde resim heykel müzesi var, burayı aslında kültür vadisi haline getirmeye çalışıyoruz. Yani bir konsept halinde kültürün Ankara’daki merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir kültür adası yaratıyorsunuz; ama önemli olan bunları işletmek" dedi.

Yeni evinde, yeni yüzüyle, yeni logosuyla müzikseverlere merhaba diyecek: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
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  • Bakan Ersoy, CSO'da açılışın hemen ardından konserlerin başlayacağını söyledi. Ersoy, "Pandemiyle önlemler alınarak yarın performans gerçekleştireceğiz. Ama pandemiden sonra hafta içi, hafta sonu çok düzenli konserlere, dünyada ses getiren konserlere imza atacağız inşallah. Yurt dışından da birçok grubun buraya gelmesini sağlayacağız.Yani Türkiye’deki gurumuz, yurt dışındaki de sesimiz olacak inşallah" diye konuştu.


"Özel bir yapılanma kurduk"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da hem İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi hem Ankara'da CSO binasının daha verimli kullanılması için çalışma yaptıklarını kaydederek, "Dünyadaki bütün örnekleri inceledik, örneğin burası için Paris Filarmoni’yi inceledik, Atatürk Kültür Merkezi için Lincoln Center gibi merkezleri inceledik ve buranın ayrı bir yönetim şeması olması gerektiğine karar verdik. Maliye ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda, aslında biraz işletme mantığı veririmlilik mantığıyla bizim döner sermaye işletme merkez müdürlüğümüzün altında buraya özel bir yapılanma kurduk. AKM için de aynı şekilde. İki yapı için ayrı ayrı kadro tahsisleri aldık. Burada 80 kişilik yeni bir ekip kuruyoruz, içinde eğitim sorumlusundan iletişim sorumlusuna, uluslararası pazarlama sorumlusuna varana kadar kendi ekibinin olduğu bir mekan kuruyoruz" dedi.

  • Yavuz, CSO'ya büyük bir talep olduğuna işaret ederek "Bütün iller CSO’yu ağırlamak istiyor. Hatta biz Güneydoğu Anadolu turnesi planlamıştık, pandemi geldi ve erteledik. Ama her şehrimizden çok büyük talep var, dinlemek istiyorlar. Biz pandemi sonrasında gücümüz yettiğince CSO Türkiye turnelerini düzenleyeceğiz, inşallah daha sonra yurt dışına da götürmek istiyoruz" dedi.

Biletler öğrenciye yüzde 50 indirimli


Cemi'i Can Deliorman, CSO bilet fiyatlarıyla ilgili de periyodik konserler için belirledikleri standart bir bilet politikası olduğunu söyledi. Deliorman, 50, 70, 100 TL bandında biletlerin satılacağını, öğrenciler ise için yüzde 50 indirim olacağını, geçen sezonlarda olduğu gibi yine 25 liraya konserleri izleyebileceklerini bildirdi.
Toplantının ardından Bakan Ersoy, medya temsilcileriyle birlikte son hazırlıkları yapılan binayı gezdirerek tanıttı.

Temeli 23 yıl önce atılmıştı: Açılışa hazır olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında ilk provalar yapıldı
FOTOĞRAF 48
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Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, toplam 2 bin 23 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak.
Title
23 yıl önce temeli atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO binasının yapımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çalışmalarıyla hız kazandı ve 194 senelik geçmişi bulunan orkestra yeni binasına kavuştu.
Title
83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO’nun tarihi binası da bulunuyor. Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açılışa saatler kala binada son hazırlıklar sürüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun önlemlerin alınacağı açılış programına sınırlı sayıda dinleyici HES koduyla kabul edilecek.
Title
Yuvarlak yapıdaki büyük salonun doğal akustiğine dikkat çeken CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, Bu salonun en büyük özelliği akustik olarak bir senfoni orkestrasına ev sahipliği yapabilecek olması. Yani bir solist, bir grup, bir oda müziği topluluğu, bir koro bu salona geldiğinde hiç mikrofon kullanmadan, 2 bin kişinin üzerinde dinleyiciye, bu kadar büyük bir hacimde, büyük bir müzik şöleni yaşatacak.
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Yani salonun en büyük özelliği akustiği. Bu konser salonu aslına bakarsanız Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı. Bu ne demek? Konser salonları büyük metropollerde şehirlerle özdeşleşirler.
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Berlin’de gördüğümüz gibi Berlin Filarmoni Salonu, Sidney’de gördüğümüz gibi Opera Salonu, Hamburg’da gördüğümüz gibi Elbphilharmonie Salonu, bunlar o şehirlerle özdeşen ikonik binalar. Dolayısıyla bu binanın da iç ve dış olarak çok özel bir mimari yapısı var.
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Ankara’yı, Türkiye’yi temsil edecek bir yapı olduğunu düşünüyorum. Hem iç mekanlarıyla hem dış mekanlarıyla bir kültür sanat adası olarak, bir müzik adası olarak dizayn edildi. 3 salonumuzda da, dış mekanlarda da Ankaralı dinleyiciye çok çeşitli güzel içerikler sunacağımızı düşünüyorum.
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Bizim için korkunç bir mutluluk burada olmak. Böyle uluslararası çapta bir eve sahip olmak, burada dünya yıldızlarını ağırlayacak olmak, burada müzik üretecek olmak bizim en büyük motivasyonumuz şu anda diye konuştu.
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Yeni CSO binası, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri 3 ve 4 Aralık'ta Şef Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacak.
Title
Ünlü soprano Angela Gheorghiu, açılış programı öncesi CSO ile birlikte ilk provasını yaptı.
Title
3 ve 4 Aralık'ta dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ailesine bu yıl yeni katılan sanatçılarla ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Title
Yıllardır özlemle beklenen ve son teknolojinin kullanıldığı CSO Konser Salonu'nda, 3 Aralık'taki konserde Donizetti Paşa'nın Mecidiye Marşı, Guatelli Paşa'nın Aziziye Marşı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın İki Piyano ve Orkestra İçin Konçertosu, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu, Ahmed Adnan Saygun'un Özsoy Operası Uvertürü, Francesco Cilea'nın Del Sultano Amurate, Georges Bizet'nin Habanera, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi seslendirilecek. 3 Aralık'taki bu konser sadece davetlilere açık olacak.
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Müzikseverlerin kabul edileceği 4 Aralık'taki konserde ise yine soprano Angela Gheorghiu ve Pekinel kardeşler sahnede olacak, Türk ve dünya repertuvarından seçkin eserleri seslendirecek.
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CSO, açılış konserinin ardından 5 Aralık'ta dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'i konuk edecek.
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Repertuarında yüzden fazla piyano konçertosu olan, 1959'dan bu yana 130'dan fazla CD kaydetmiş, dünyanın en iyi ve üretken piyanistlerinden biri olarak bilinen İdil Biret, Başkentin merakla beklenen konser salonunda dinleyiciler ile buluşacak.
Title
Türkiye'nin anıtsal piyanisti diye atıfta bulunulan İdil Biret, CSO Ana Konser Salondaki konser programında Haendel, Beethoven, Debussy, Saygun ve Prokofiev’in eserlerini Ankaralı müzikseverler için yorumlayacak.
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CSO yeni binasının Ana Konser Salonu dışında yine dünya standardında teknolojiye sahip Mavi Salon'da ise neoklasik müziğin Türkiye'deki genç temsilcilerinden olan Büşra Kayıkçı 5 Aralık'ta saat 15.00'te resital verecek.
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Çocuk yaştan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitimler alan, ardından mimarlık fakültesinden mezun olan Kayıkçı minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan ilk albümü Eskizleri 2019'da yayınlamıştı.
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Kayıkçı, eylül ayında 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında, genç caz finalisti olarak ilk kez kendi özgün eserleriyle sahne almıştı.
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Açılış konserlerinin ardından profesyonel idari kadrosuyla 1826'da kurulan ve dünyanın en eski orkestralarından bir olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlamaya devam edecek.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2020-21 Konser Sezonu bilet fiyatları da belirlendi ve satışa çıktı.
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CSO Konser Salonu'ndaki temsiller için konuklar, 1. Kategori için 100 lira, 2. Kategori için 70 lira, 3. Kategori için de 50 lira ücret ödeyecek.
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3. Kategori fiyatlarında öğrenci ve emekli, tüm kategorilerde ise engelli, gazi ve şehit yakını indirimi, yüzde 50 oranında uygulanacak.
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Temeli 23 yıl önce atılmıştı: Açılışa hazır olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında ilk provalar yapıldı
Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının beklenen açılışına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasında son hazırlıklar yapılıyor. CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, "Bu konser salonu Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı" derken, açılış konseri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu da orkestra ile ilk provasını yaptı.


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