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Ankara'ya kritik ziyaret: Bakan Fidan Belaruslu mevkidaşını ağırlayacak

Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceğini açıkladı.

20:27 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik

Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan’ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması planlanıyor.



#Ankara
#Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
#Sergei Aleinik
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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