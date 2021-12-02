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AYDIN

Anne at yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen kazada aracın çarptığı tay telef olurken, anne atın dakikalarca yavrusunun başından ayrılmaması vatandaşları duygulandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Anne at yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı
Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Kocagür Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Karayoluna çıkan tay, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

  • Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı.
Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Anne at vatandaşları duygulandırdı

Anne at polis ekipleri gelene kadar yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayıp, etrafında dönerek tayın yanına kimseyi yaklaştırmadı.

  • Anne atın yüreklere dokunan anları yol kenarında bulunan vatandaşları duygulandırdı. Polis ekipleri tarafından telef olan tay yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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