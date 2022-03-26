Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu​

Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde kaldırımında yürüyen anne oğulun önüne üç sokak köpeği çıktı. Köpeklerden birisi onlara doğru yönelince anneyle oğul panik içerisinde kendilerini yola attılar. O sırada seyir halinde olan araçların son anda frene basması olası bir faciayı önledi.
Başıboş sokak köpekleri, bir anne ile oğlunun ölümüne yol açacaktı.
'Köpek sorununa çare bulunsun'
Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.