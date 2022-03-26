Gündem Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İSTANBUL

Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Behçelievler Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Haber Merkezi İHA
Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu​
Başıboş sokak köpekleri.

Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde kaldırımında yürüyen anne oğulun önüne üç sokak köpeği çıktı. Köpeklerden birisi onlara doğru yönelince anneyle oğul panik içerisinde kendilerini yola attılar. O sırada seyir halinde olan araçların son anda frene basması olası bir faciayı önledi.

Başıboş sokak köpekleri, bir anne ile oğlunun ölümüne yol açacaktı.

'Köpek sorununa çare bulunsun'

Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

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