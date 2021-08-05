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ANTALYA

Küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim'ler zarar görmedi

Antalya Manavgat’taki orman yangınlarında Ramazan Aydın'a ait 2 katlı ev yandı. Küle dönen evde bulunan Kur’an-ı Kerim'lere ise hiçbir şey olmadı.

Haber Merkezi İHA
Antalya haber: Küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bulunan Kur’an-ı Kerimlere ise hiçbir şey olmadı.

Antalya Manavgat’taki orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkiledi. Yangından etkilenen bölgelerden olan Aşağıışıklar Mahallesi'nde, işitme engelli olan ve cihazla iletişim kurabilen Ramazan Aydın’a ait olan 2 katlı müstakil ev yanarak tamamen küle döndü.

Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.
Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.

Yangında küle dönen evde bulunan Kur’an-ı Kerimlere ise hiçbir şey olmadı.

Ev tamamen küle döndü.
Ev tamamen küle döndü.

“İnşallah Kur’an-ı Kerimler yanmamıştır”

Yanan evini görünce tek temennisinin Kur’an-ı Kerimlerin yanmamış olması olduğunu söyleyen işitme engelli afetzede Ramazan Aydın, “Çarşamba akşamı arkadaşımla birlikte Çolaklı’daki yangına su götürmek için gittik. 00.00 gibi eve döndük. Yattıktan sonra koku gelmeye başladı. Saat 02.00 gibi babam beni aradı. Yangın var dediler. Baktık buraya doğru geliyor, bahçenin arkasında 300’e yakın tavuk ve keçilerimiz vardı onları bir arabaya bindirdik ve bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık.

Yangında bir tek şehidin mezarı ve Türk bayrağı yanmadı: Bu ilahi bir takdirdir
GÜNDEM
Yangında bir tek şehidin mezarı ve Türk bayrağı yanmadı: Bu ilahi bir takdirdir

Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.
Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.

Daha sonra evimin olduğu yere geldik. İtfaiye araçlarını gördüm. Evim yanıyordu. Söndürdüler, zor girdim eve baktım hiçbir şey kalmamış. Her şey yanmış. Evi geziyordum, İnşallah Kur’an-ı Kerim'ler yanmamıştır dedim. Bir baktım gerçekten yanmamış. Bir tanesi bile yanmamış. Evimin içerisinde hiçbir şeyim kalmadı, kül oldu. Bir tek Kur’an-ı Kerim'ler yanmadı” ifadelerini kullandı.

Mahalle küle döndü: Tek sağlam yapı görenleri şaşırttı
FOTOĞRAF 17
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü.
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Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.
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Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü <br><br> Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü. Caminin çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu.
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Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü. Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.
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Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış <br><br> Mahalle sakini Adem Özer, “Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.
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Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Title
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Mahalle küle döndü: Tek sağlam yapı görenleri şaşırttı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.
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26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
Allah devlete millete huzur versin

'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Siirt yine ilk sırada

​Satışa sunulacağı tarih belli oldu

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