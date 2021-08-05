Küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim'ler zarar görmedi

Yangında küle dönen evde bulunan Kur’an-ı Kerimlere ise hiçbir şey olmadı.

Antalya Manavgat’taki orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkiledi. Yangından etkilenen bölgelerden olan Aşağıışıklar Mahallesi'nde, işitme engelli olan ve cihazla iletişim kurabilen Ramazan Aydın’a ait olan 2 katlı müstakil ev yanarak tamamen küle döndü.

Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.

Yangında küle dönen evde bulunan Kur’an-ı Kerimlere ise hiçbir şey olmadı.

Ev tamamen küle döndü.

“İnşallah Kur’an-ı Kerimler yanmamıştır”

Yanan evini görünce tek temennisinin Kur’an-ı Kerimlerin yanmamış olması olduğunu söyleyen işitme engelli afetzede Ramazan Aydın, “Çarşamba akşamı arkadaşımla birlikte Çolaklı’daki yangına su götürmek için gittik. 00.00 gibi eve döndük. Yattıktan sonra koku gelmeye başladı. Saat 02.00 gibi babam beni aradı. Yangın var dediler. Baktık buraya doğru geliyor, bahçenin arkasında 300’e yakın tavuk ve keçilerimiz vardı onları bir arabaya bindirdik ve bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık.

REKLAM

GÜNDEM Yangında bir tek şehidin mezarı ve Türk bayrağı yanmadı: Bu ilahi bir takdirdir

Ramazan Aydın söndürme çalışmaları bitip evine girince Kuran'ı Kerim'lerin yanmadığını gördü.

Daha sonra evimin olduğu yere geldik. İtfaiye araçlarını gördüm. Evim yanıyordu. Söndürdüler, zor girdim eve baktım hiçbir şey kalmamış. Her şey yanmış. Evi geziyordum, İnşallah Kur’an-ı Kerim'ler yanmamıştır dedim. Bir baktım gerçekten yanmamış. Bir tanesi bile yanmamış. Evimin içerisinde hiçbir şeyim kalmadı, kül oldu. Bir tek Kur’an-ı Kerim'ler yanmadı” ifadelerini kullandı.