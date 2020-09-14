Antalya haberleri: 'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı: Eşyaların sürekli silindikleri için aşınıp eskidiğini iddia etti 'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı: Eşyaların sürekli silindikleri için aşınıp eskidiğini iddia etti Antalya'daki bu davanın nedeni duyanları şaşırtıyor. 1 çocuk babası Ali Ö., eşi S.Ö.'ye 'temizlik hastası' olduğu ve evinde rahat hareket edemediği nedeniyle eşine boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, sığıntı gibi yaşadığını belirtti ayrıca eşinin temizlik yapmak için çocuğunu odaya kilitlediğini öne sürdü. Ali Ö, mobilya, kapı ve camlar dahil tüm eşyaların sürekli silindikleri için aşınıp eskidiğini iddia etti.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 10:09 DHA