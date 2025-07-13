Antalya haberleri: Falezlerden yukarı çıkmak isterken yaralanan genç kızı itfaiye kurtardı

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. 15 yaşındaki Elif A. Y. sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte denize girmek üzere Konyaaltı Sahili'ne geldi. Gün boyu arkadaşları ile birlikte denize giden ve vakit geçiren genç kız havanın kararmasının ardından bir arkadaşı ile birlikte evine dönmek için yola çıktı. Elif A. Y. ve yanındaki arkadaşı yaya olarak daha önce birçok kişinin düşerek yaralandığı sarp ve kayalık patikadan tırmanarak çıkmayı tercih etti. Genç kız ve yanında bulunan arkadaşı yolu yarıladıkları sırada Elif A. Y. dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.