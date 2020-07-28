Yirmi üç yaşındaki Uğur Bülüç üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki Orta Mahalle'de yaşayan Uğur İbrahim Bülüç, dün sabah saatlerinde açıklanan YKS sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Güler ve Nazmi Bülüç çifti oğullarına ulaşamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Oğlunun sınav sonucunu öğrendikten sonra kendisinden haber alamadıklarını belirten Nazmi Bülüç, "Sabah, 'sınav sonucunu öğreneyim' diyerek evden çıktı. Ben çarşıda internet kafelerden sınav sonucunu öğrenip, gelecek diye düşündüm. Meğerse telefondan da öğreniliyormuş. O saatten sonra da eve tekrar geldi. Oğlum akıllı bir çocuktu, genelde evde oturur hiçbir yere gitmezdi. 'Sınav sonucum kötü, kazanamadım' deseydi ona kızmazdım. Çantasını da almış, evden gitmiş. Haber alamayınca polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduk. Karakola en son giydiği kıyafet bilgilerini verdik. Durumu anlattık. İnşallah duyan, gören olur. Haber verir. Çocuğumun bulunmasını istiyorum" dedi.

DHA Güler Bülüç ve Nazmi Bülüç

"ANNE SINAVIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Anne Güler Bülüç de "Oğlum, 'bu sene umudum var, inşallah kazanacağım' diyordu. Geçen sene girdi kazanamadı, beraber ağladık. 'Olsun oğlum dünyanın sonu mu? Bir sen mi kazanamadın? Sağlık olsun' dedim. Bu sene 'Anne sınavım çok güzel geçti' dedi. Ben de 'Hayırlısı olsun oğlum' dedim, hiçbir şey yoktu. Sabah uyandığımızda eşim sınavların açıklandığını söyledi. Ben de kahvaltıyı hazırladım, bekledik ama oğlum eve gelmedi. Babası diyaliz hastası olduğu için diyalize gitti. Ben de oğlumun arkadaşlarının yanına gittim. Onlarla gidebileceği yerlere gittim. Bulamadık. Babası diyalizden geldi, polise gittik ve kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Güler Bülüç şu ifadeleri kullandı:

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Ne yaptım ben sana? Bir kavgamız, tartışmamız olmadı. 'Kazandı, kazanmadı' diye asla bir baskı kurmadık. Hiçbir zaman yapmadık. Dön oğlum evine. Allah rızası için görenler haber versin.

FOTOĞRAF 9 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında kodu düşürülmeye başlanan Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD ekipleri tarafından botla su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştiriliyor. Su kodunun yaklaşık 8 metre düşmeye başladığı baraj gölündeki çalışmaları kayıp Gülistan’ın Ablası Aygül Doku da takip ediyor. Cuma günü avukatları vasıtasıyla kardeşinin eski erkek arkadaşının tutuklanması yönünde talepte bulunduklarını belirten abla Aygül Doku, savcılığın bu durumu ret ettiğini söyledi. Yasaların Gülistan’ın sesi olmasını isteyen abla Doku, Ben o umudumu sonuna kadar sürdürmek istiyorum. Gülistan’ın diğer mağdur davaları gibi olmasını istemiyorum. Tek şey istiyorum. Gülistan için yapılması gereken yapılsın ifadelerini kullandı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de 206 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kodu düşürülmeye başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD ekipleri tarafından botla su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştiriliyor. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı