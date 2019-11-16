Antalya’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
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