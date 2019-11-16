Antalya’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hayat

Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu

Afgan yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı ilde meşhur oldu. Kitap sayesinde hem Erdoğan'a hem de kendisine duyulan sevginin arttığını vurgulayan Şirzad, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun hakkında bir kitap yazdıktan yaşadığım Kunar ilinde meşhur oldum. Şu an bana herkes Erdoğan'ın adamı diye saygı ve sevgi gösteriyor'' dedi.