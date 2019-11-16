Gündem Antalyada 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ANTALYA

Antalya’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya’nın Elmalı ilçesinsde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53 km olarak açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
İki gün arayla ikinci kez yandı

İki gün arayla
ikinci kez yandı

Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.
Tahrana giriş-çıkış yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte ilaç ele geçirildi

200 ton sahte
ilaç ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü <br>değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vala hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.
Yine otobüs <br>yine yangın

Yine otobüs
yine yangın

​Seyir halindeyken tutuştu, faciadan dönüldü.
Siri ile <br>hayata tutundu

Siri ile
hayata tutundu

"Bana 'iki yıl yaşar' diyen doktorum öldü."
Ne zaman olması<br>gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Ne zaman olması
gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Erdoğan, sosyal güvenlik merkezlerinin açılışında konuştu.
Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Gara'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yine gidiyor

Yine gidiyor

Galatasaraylıları yıkan Falcao gelişmesi.
Bab'da bombalı terör saldırısı

Bab'da bombalı terör saldırısı

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti.
Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye'nin üzerinde<br> çalıştığı sürü İHA'lar

Türkiye'nin üzerinde
çalıştığı sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi.
Pendik'te markete silahlı saldırı

Pendik'te markete silahlı saldırı

​Silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaptırmayana <br>855 TL ceza

Yaptırmayana
855 TL ceza

1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.