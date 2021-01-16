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ANTALYA

Antalya’da facia gibi kazada 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan’ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan’ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
FOTOĞRAF 24
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Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Title
Onur Turhan'ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı.
Title
Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Antalya’da kaza 3 ölü, 4 yaralı
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07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
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Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken'in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı.
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Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
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Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Yakınları sinir krizi geçirdi

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Sobayı tutuşturmak isterken ev yandı
FOTOĞRAF 7
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Olay, sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hüseyin Etgü'nün evinde meydana geldi.
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İddiaya göre, benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı.
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6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.
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Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır diye konuştu.
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Sobayı tutuşturmak isterken ev yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Yarılar hastaneye sevk edildi

Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız’ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken’in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
FOTOĞRAF 10
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Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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İddiaya göre iki çocuk annesi T. Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu.
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İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi.
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Polisi sokakta gören öfkeli koca K. Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi.
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Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T. Ö'nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı.
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Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.
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Bu sırada balkona çıkan K. Ö., elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K. Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar. dedi.
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Öfkeli koca, bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı.
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KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
Antalya'da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES'e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak 'Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş' diye bağırdı. Bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.


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