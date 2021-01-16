Antalya’da facia gibi kazada 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan’ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan’ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF 24 Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan'ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya’da kaza 3 ölü, 4 yaralı 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken'in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Yakınları sinir krizi geçirdi

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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FOTOĞRAF 7 Olay, sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hüseyin Etgü'nün evinde meydana geldi. İddiaya göre, benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır diye konuştu. Sobayı tutuşturmak isterken ev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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Yarılar hastaneye sevk edildi

Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız’ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken’in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.