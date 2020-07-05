Antalya'da falezlerde bulunan çantadan Roma dönemine ait heykel çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan kayalıklara sabah saatlerinde balık tutmak için giden Emrah Demir, çalılık bölgedeki kayalıklar arasında bir çanta gördü. Çantayı ayağıyla hareket ettirmeye çalışan Demir, ağırlıktan dolayı başarılı olamadı.

DHA

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Çantanın yırtık bir noktasından içine bakan Emrah Demir, heykel olduğunu gördü. Demir, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine, Antalya Müzesi görevlileri ve polis ekipleri geldi. 40 metrelik falezlerdeki patika yoldan inen ekipler, ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

DHA Polis ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli, 40 metrelik falezlerden battaniyeye sararak çıkardı.

Kültür varlığı olduğu belirlendi

Antalya Müzesi'nden gelen görevli yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığındaki heykelin, Roma dönemine ait 2000-2500 yıllık kültür varlığı olduğunu belirledi. 2863 sayılı yasa kapsamında olan eserin tam kontrolleri yapıldıktan sonra gerçek olup olmadığı kesinlik kazanacak.

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DHA Polis ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli, 40 metrelik falezlerden battaniyeye sararak çıkardı.

Polis battaniyeye sararak çıkardı

Belirtilen adrese gelen müze görevlisi, tarihi eserin bulunduğu yerden alınıp, müzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilk tespitlere göre tarihi eser olduğu belirlenen heykeli buldukları battaniyeye sararak güvenli bir şekilde falezlerden çıkardı. Zor şartlar altında güvenli bir şekilde eseri yukarıya çıkaran polis ekipleri, tarihi eseri Antalya Müzesi'ne götürerek görevlilere teslim etti.

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DHA Belirtilen adrese gelen müze görevlisi, tarihi eserin bulunduğu yerden alınıp, müzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İnsana benziyor, bir kolu yok"



Çantayı falezlerde bulup polise haber veren Emrah Demir, "Sabah erken saatlerde balık tutmak için falezlere geldim. Aşağı indiğimde çalılıklar arasında şüpheli bir çanta gördüm. Ayağımla dokundum, sonrasında yırtık yerinden bakınca tarihi eser olduğunu anladım. Hemen polis ekiplerini aradım. Onlar da gelip incelediler. Tarihi eseri ekipler çıkarınca nasıl bir şey olduğunu gördüm. İnsana benziyor, bir kolu da yok. Kaldırılmayacak kadar ağır bir eser" dedi.