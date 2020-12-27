Antalya'da kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı: Emniyetten açıklama geldi

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Antalya'da genel olarak uyuluyor. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistler yer aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir grup turistin olduğu görüldü. Sahil bandında kimi turistler spor yaparken kimi turistler ise çocuklarıyla parkta eğlendi.

Polis tek tek durdurup, pasaport kimlik sordu

Boş yollarda kedi ve köpeklerin rahatça dolaştığı kentin ana arterlerinde polis ekipleri uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyantta uygulama noktası oluşturan polis ekipleri buradan geçen turistlere tek tek pasaport sordu. Maske ve fiziki mesafe kuralının hatırlatıldığı turistler uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirirken kısıtlama kurallarına uymayanlara da para cezası kesildi.

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İşsiz kalınca evsiz kalmış

Turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiçek'i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, ona neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek'e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiçek'e bir yerde sabitte kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

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Emniyetten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiçek'e yazılan ceza hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz."

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Polisimiz burada görevini yapıyor.

Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz.

Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk.

Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik...

Memleketine intikal ettireceğiz.

Polis arkadaşımız da üzgün.

Düzeltir, özür dileriz. pic.twitter.com/jFluCbJLPI — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 27, 2020

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