Gündem Antalyada kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı Emniyetten açıklama geldi
ANTALYA

Antalya'da kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı: Emniyetten açıklama geldi

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiçek'e kısıtlama kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası kesilmiş, olay tepki çekmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Çiçek'e yazılan ceza hakkında, ''Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı.
Antalya'da kalacak yeri olmayan adama kesilen ceza tepki toplamıştı.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Antalya'da genel olarak uyuluyor. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistler yer aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir grup turistin olduğu görüldü. Sahil bandında kimi turistler spor yaparken kimi turistler ise çocuklarıyla parkta eğlendi.

Polis tek tek durdurup, pasaport kimlik sordu

Boş yollarda kedi ve köpeklerin rahatça dolaştığı kentin ana arterlerinde polis ekipleri uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyantta uygulama noktası oluşturan polis ekipleri buradan geçen turistlere tek tek pasaport sordu. Maske ve fiziki mesafe kuralının hatırlatıldığı turistler uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirirken kısıtlama kurallarına uymayanlara da para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti
DÜNYA
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti

İşsiz kalınca evsiz kalmış

Turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiçek'i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, ona neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek'e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiçek'e bir yerde sabitte kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Uğruna ceza yenecek lezzet: Son çare köftecisi
HAYAT
Uğruna ceza yenecek lezzet: Son çare köftecisi

Emniyetten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiçek'e yazılan ceza hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz."

Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları
HAYAT
Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları

Korona sakinliği
GÜNDEM
Korona sakinliği
Abone Ol Google News
Azeriler Türk değil!

Azeriler Türk değil!

​Cambaz oynatanların masalları artık geçersiz, korkuları da bu.
Gidecek yerim yok demişti

'Gidecek yerim yok' demişti

Emniyet, evsiz vatandaşa kesilen ceza için özür diledi.
Teröre geçit yok

Teröre geçit yok

​Yıldırım Operasyonları'nda 148 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kaçacak yer bulamazlar'

'Kaçacak yer bulamazlar'

Bakan Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar.
Bu kez kadın dehşeti

Bu kez kadın dehşeti

Kıskançlık krizine girdi, kocasını oklavayla dövüp sokağa attı.
Bir yılda<br>neler yapıldı?

Bir yılda
neler yapıldı?

​TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi.

Elazığ'da<br>şiddetli deprem

Elazığ'da
şiddetli deprem

​5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.
Maltepe'de feci kaza

Maltepe'de feci kaza

​Yağış nedeniyle boş yolda kontrolden çıktı yola devrildi.
Minibüslerin akılalmaz hilesi

Minibüslerin akılalmaz hilesi

Fazla yolcuları gizliyorlar, dışarıdan bakınca anlaşılmıyor.
MSB acı<br>haberi duyurdu

MSB acı
haberi duyurdu

​Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu.
Pompalı vahşet

Pompalı vahşet

​Adana'da kanlı tartışma: Eşinin gözü önünde öldürdüler.
'Katiller için en<br>ağır ceza verilsin'

'Katiller için en
ağır ceza verilsin'

​Etli ekmek siparişi verip 16 yaşındaki gence pusu kurdular.
'Hiçbir<br>şikayetim olmadı'

'Hiçbir
şikayetim olmadı'

​100 torunlu 103 yaşındaki dede koronavirüsü yendi.
Kadrosunda bir Türk

Kadrosunda bir Türk

Antoine Griezmann'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kılıçlı saldırı

Kılıçlı saldırı

​Taksi durağında dehşet, polisler bile gözlerine inanamadı.
Türkiye'ye<br>akıllı yatırım

Türkiye'ye
akıllı yatırım

​Oppo üretime şubatta başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.