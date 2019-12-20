Antalya'da kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı: Evin içinde özel düzenek kurmuş

Avrupa ülkelerinde olan üretimler makineleşmiş hale gelmiş, teknolojileri çok geniş ama bizde ise onların sahip olduğu teknolojilerden hiçbiri yok. Devletimizin bize desteği olursa Avrupa ülkeleri ile de yarışabilir, hatta Avrupa’yı geçebiliriz. Ama bunun için makineleşmek gerekiyor. Devletimizin desteği gerekiyor. Kenevirden 50 bin çeşit ürün yapılıyor. Biz, bunun sadece ip ve urgan kısmındayız. Dışa bağımlı olan ülkemizde bu üründen gazete, sigara kağıdı, hatta para dahi yapabiliriz” şeklinde konuştu.