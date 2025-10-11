Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Antalya'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

13:4311/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antalya'da komşular arasında bıçaklı kavga
Antalya'da komşular arasında bıçaklı kavga

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan bir binada ev taşıma sırasında gürültü çıkarıldığı gerekçesiyle Özkan S. ve Cengiz Güzel (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan S. bıçakla Güzel'i kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Güzel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Özkan S. ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.





#Ambulans
#bıçaklı
#Hastane
#kavga
#yakalama
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 50,55,60,65,70,75 PUANLA ALIM YAPAN MESLEKLER: Kaç puanla memur olunur, 2025 KPSS taban puanları açıklandı mı?