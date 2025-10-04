Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

17:164/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavga
Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aktarhüssam Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde takı ve aksesuar satışı yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen iki işletmenin çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle M.T, O.Ş. ve F.Ş, bıçak ve sopalarla karşı iş yerinin sahibi K.Ç.Ö, çalışan C.E. ile E.K'nin üzerine yürüdü.

Yaşanan arbedede K.Ç.Ö. bıçakla yaralandı. Bu sırada C.E, iş yerindeki pompalı tüfekle karşı grubun üzerine ateş etti.

C.E'nin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalarla M.T, O.Ş. ve F.Ş. ile K.Ç.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan 4 kişi ile kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.






#Bursa
#kavga
#silah
#bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı