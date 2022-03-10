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ANTALYA

Antalya'da kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

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Haber Merkezi AA
Antalyada kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulunuyor
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz.

Zirve kararı Erdoğan ve Putin görüşmesinde ele alındı.

İnsani koridor açılmasını önerimizi tekrarladık.

Görüşme müzakerelerin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığını gösterdi.

Krizim topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm istiyoruz.

Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını istiyoruz.

Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık.

Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor.

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