Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Laf olsun diye görüşmek istiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çözüme yönelik her girişimi desteklediklerini belirten Lavrov, "Zirve kararı Erdoğan ve Putin görüşmesinde ele alındı. İnsani koridor açılmasını önerimizi tekrarladık. Görüşme müzakerelerin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığını gösterdi" dedi.

#CANLI Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/LJkPr54ExH — Yeni Şafak (@yenisafak) March 10, 2022

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'Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın'

Batı'ya asla bağlı kalmayacaklarını dile getiren Lavrov, "Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz" diye konuştu. Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istediklerini vurgulayan Lavrov şu açıklamaları yaptı: "Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm istiyoruz. Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını istiyoruz. Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık.

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'Ukrayna biyolojik silah çalışmaları yapıyor'

Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. Siviller Ukrayna yönetimi tarafından rehin tutuluyor. Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. Neo-Nazi devleti istemiyoruz.

Putin her zaman Zelenskiy ile görüşmeye hazırdır. Temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.

SORU-CEVAP

Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek misiniz? (Polonya'daki patriotlar)

Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyorsunuz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.

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Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.

Rusya'nın petrol sevkiyatının yasaklanmasına Rusya'nın tepkisi ne olacak?

Şirketlerimize karşı yapılan yaptırımları çözümleyeceğiz. Asla bir daha Batı bağımlısı olmayacağız. Öyle bir tedbir alacağız ki, bir daha benzer duruma asla düşmeyeceğiz. Ekonomimize halel getirecek adımları atamayacak hale getireceğiz.

Biz petrol ve gaz konusunu Batılıların vicdanına bırakıyoruz. Biz bunu asla silah olarak kullanmadık. Petrol ve gazı almazlar ise ısrarla alın demeyeceğiz. İkame edebiliyorlar ise buyursunlar istediklerini kullansınlar. Piyasa onların.

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"NÜKLEER SAVAŞ BAŞLAYACAĞINA İNANMIYORUM"

Ben nükleer savaşın başlayacağına inanmıyorum. Nükleer konusunu son yıllarda Ukrayna ile bağlantılı olarak ve son bir hafta içinde, Batılılar ve NATO gündeme getirdi.

Ayrıntılar geliyor...