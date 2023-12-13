Antalya'da öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne 9 bin lira ceza

Antalya'da özel bir okulun sahibi ve müdürü T.Ç. (72) öğrenci A.N.B.'yi (12) merdivenden iterek yaralanmasına neden oldu. A.N.B.’nin öğretmen annesi Ebru Baloğlu, “Özel okula gönderip, üzerine para vererek çocuğumu darbettirmiş oldum. Özel okul sayfası bizim için kapandı" dedi. Savcılık, konumun kullanılarak şiddet uygulanması gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talep etti.