Dayakçı öğretmen bu kez babaya saldırdı: Öğrenci ve ailesine üç ay süreyle koruma kararı

Aksaray'daki öğrencisini döven öğretmene karşı, küçük çocuk ve ailesine 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.

20 Mayıs günü sabah saatlerinde Ortaköy ilçesi Aksaray Caddesi'nde T.K. ile ağabeyi E.K. (15) okula gitmek için caddede servis beklerken, kendisini döven öğretmeni Ali Rıza Y. ile karşılaştı.

Ali Rıza Y., T.K.’ye konuşmak istediğini söyledi. Korkan T.K. durumu babası Duran T.’ye anlattı. Bir gün sonra çocuklarını servise götüren Duran T. caddede Ali Rıza Y. ile karşılaşıp oğlu T.K. ile konuşmasına tepki gösterdi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Ali Rıza Y. ile Duran T. arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Duran T., olay sonrası Ortaköy Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu alarak, Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. Ali Rıza Y. de Duran K.’den şikayetçi oldu. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.’ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.

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Ne olmuştu?

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin 'Hocam, T.K. size küfretti' sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mesleğine son verildi

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.’ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Sonraki süreçte ise Ali Rıza Y.’nin bakanlık tarafından mesleğine son verildi.

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