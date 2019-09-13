Gündem Antalyada suya yüzde 20 zam yapıldı
ANTALYA

Antalya'da suya yüzde 20 zam

Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Kurulu yapıldı. Kurulda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Antalya'da suya 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam uygulanması yönündeki teklif sunuldu. AK Parti ve MHP'nin hayır oyuna rağmen, suya yüzde 20'lik zam uygulanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Antalya'da suya zam
Antalya'da suya zam

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla suya yüzde 20 zam yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulu yapıldı.

AK Parti ve MHP hayır dedi

Kurulda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Antalya'da suya 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam uygulanması yönündeki teklif sunuldu. AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen, suya yüzde 20'lik zam oy çokluğuyla kabul edildi.

  • Antalya'da öğrenim gören ve ailesiyle yaşamayan üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği evlerden 5 tonluk su ücreti alınmayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, belediyenin geçen dönem ASAT'ın 230 milyon lira parasını kullandığını, önceki dönem yapılması gereken zamların seçimler nedeniyle ertelendiğini belirtti.

"Enerjiye yüzde 90'ın üzerinde zam geliyor. Seçime giderken niye alacakları vatandaşlardan almadınız? İlgili bürokratlar yüzde 33 oranında zam yapılmazsa ASAT'ın ayakta duramayacağını söyledi. Bu fiyatları her yönüyle masaya yatırdık." diyen Böcek, suya zammın gerekli olduğunu savundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise bu zammın büyükşehir belediyesine bir yıl içerisinde sağlayacağı katkının 15 milyon lira olduğunu belirterek, ASAT'ın alacaklarının tahsil edilmesi durumunda zamma gerek kalmayacağını söyledi.

CHP'nin meclisteki grup sözcüsü Deniz Filiz, mevcut yatırımların sürmesi için zammın zorunlu olduğunu, birçok ilde yüzde 25 civarında zammın uygulandığını kaydetti.

''Zammın mantıklı olduğunu düşünmüyoruz''

AK Parti'nin sözcüsü Ali Çetin ise "En ucuz suyu Antalya içerken, şimdi en pahalı suyu içer duruma geçeceğiz. Zammın mantıklı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

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