Antalya'da usulsüz et sevkiyatı: 300 kg et ele geçirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, İzmir'den kente uygun koşullar sağlanmadan 300 kilogram et gönderildiğini tespit etti. Ekipler sağlıksız koşullarda taşınan etlere el koydu.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imha edilmeye gönderildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından ise eti taşıyan otobüs firmasına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.