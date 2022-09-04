Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı

Kazı çalışmalarında sona gelinen bölgede, detay çalışmalarının da tamamlanmasıyla çevre düzenlemesine geçilecek.
Öte yandan, kazı çalışmalarında şu ana kadar 1927'de yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları bulundu.
Detay çalışmalarında geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Hıdırlık Kulesi'nin kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda ise kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı.
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Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'da ilk kez Türk ibaresinin yer aldığı bir yazıt bulundu.
Milattan sonra 10-11'inci yüzyıla ait yazıtın 1071'den öncesinde Anadolu'daki Türk varlığının kanıtı niteliğinde olduğunu söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, “Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu'da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde. Önemi açısından da şöyle söyleyebiliriz. 1071 öncesi İslam sancağının Türkler tarafından buraya getirilmeden önceki evresinde Hristiyanlaşmış Türklerin burada varlığını gösteren bir delil bu” dedi.
TÜRKLERİN VARLIĞINI ORTAYA KOYUYOR<br><br>Kazı başkanı Işık, “Yazıt, Savatra Antik Kenti'ne ait bir kaleden getirilmiş. Bu kale, Bizans dönemine kadar kullanılagelmiş. Mimari parçasına baktığımız zaman Bizans dönemi templon payesi. Dini yapılar içesinde bulanan bir mimari unsur bu. Dönemsel açıdan baktığımızda milattan sonra 10'uncu 11'inci yüzyıllara denk geldiğini düşünüyoruz. Hem de içerik olarak baktığımız zaman İslam öncesi Türklere ait olan bir yazı olarak da karşımıza çıkıyor.
ANADOLU'DA BULUNAN İLK TÜRK YAZITI<br><br>Keşfedilen eserin şimdiye kadar Anadolu'da bulunan ilk Türk yazıtı olduğunu ifade eden Doç. Dr. İlker Işık, “Türkopol yazısının bulunması bizim için çok önemli. Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu'da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde. Önemi açısından da şöyle söyleyebiliriz; Türklerin burada varlığını gösteren bir delil bu. Savatra Antik Kenti ve çevresinde varlığının tespit edilmesi de bizim açımızdan çok önemli” diye konuştu.
'RUNİK ALFABESİYLE YAZILMIŞ DUA VE ŞİFA METNİ BULDUK'<br><br>Yazıtın bulunduğu bölgede araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını ve 2 farklı yazıtla daha karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. İlker Işık, “Türkopol yazısını bulduktan sonra tabii ki bizim için çalışmalar derinleştirildi. Bölgede Türklere ait başka bir bulguyla karşılaşabilir miyiz, diye çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık ve 2 adet runik alfabesiyle yazılmış yazıtla karşılaştık. Bu yazıların dua metni şeklinde olduğunu düşünüyoruz.
Bölgenin stratejik anlamda önemli bir saha olması, tarihsel anlamda birçok bulguyu içermesi, farklı kronolojilere hizmet edecek emareler içermesi açısından Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını biz de temenni ettik ve bakanlığımızın müsaadesiyle başladık.”
Türk'ün varlığının en büyük kanıtı: İlk kez keşfedildi
Konya'da, Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik alfabesiyle 'Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu.
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Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önceden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede 34 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.<br>
Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılar, bu yıl kalenin kuzey yamacında yoğunlaştırıldı.<br>
Çalışmalarda, Urartularda kraliyet ailesinin çöplük olarak kullandığı yeni bir alan tespit edildi. Burada yapılan kazıda, Urartularda soylu kesimin kullandığı mühür, bulla (mühür baskısı), kanca, seramik parçaları ile çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan kemiğine rastlandı.<br>
Laboratuvar ortamında analiz edilecek buluntuların, Urartularda kraliyet ailesinin başta beslenme koşulları olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin önemli ip uçları vermesi bekleniyor.<br>
\"Buluntular bizi çok heyecanlandırdı\"<br>Prof. Dr. Işıklı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 34 yıldır kalede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Bu yıl çalışmaların önemli bir alanda yürütüldüğünü anlatan Işıklı, şunları kaydetti:<br>\"Kalenin etrafında sürpriz bir bulguyla karşılaştık. Surlardan aşağı doğru akmış çok zengin kültür depozitleri gördük. Arkeologlar için bu bir hazine niteliğinde. Bu kültür depozit içinde binlerce hayvan kemiği, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler ve mühürler bulduk. Buluntular bizi çok heyecanlandırdı. Araştırmalarda buranın bir çöplük olduğunu gördük. Kazıları hızlandırmaya gayret ettik. Burada çıkan hayvan kemiklerini tek tek toplayarak bunları dönemsel olarak ayırıyoruz. Kraliyet ailesinin nasıl beslendiğini, hangi dönemlerde neler tükettiklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani Urartuların insani boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Kalede kraliyet ailesi, seçkinler, elitlerin yaşadığını biliyoruz. O elitlerin günümüze bıraktığı çöplüğünü kazıyoruz. Onların en ufak ayrıntısına kadar hayatlarını öğrenmeye, ip uçları yakalamaya çalışıyoruz.\"
<br>\"İlk kez Urartularda çöplük bir alanı kazıyoruz\"<br>Zooarkeolojisi üzerine çalışma yürüten doktora öğrencisi Vedat Sezer de \"Kemiklerin büyük bir kısmı büyük ve küçükbaş hayvanlara ait. Bazı kemikler de göçmen ve sucul kuşlara ait. Kemikler üzerinde çok sayıda kasaplık ve tüketim izleri bulunuyor. İşlevini yitirmiş mühür baskıları, bullalar, kancalar da surun dışına atılmış. En şaşırtıcı olanları mühür baskıları oldu. Urartular geniş bir coğrafyada yayılmış. Daha önce çok sayıda hayvan kemiği bulunmuştu. Bunlar genellikle depolarda bulunmuştu. İlk kez Urartularda çöplük bir alanı kazıyoruz\" ifadelerini kullandı.
Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Urartularda kraliyet ailesinin "çöplük" olarak kullandığı yeni bir alan ortaya çıkarıldı.