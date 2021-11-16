Gündem Rizenin dünyaca ünlü Anzer Balı ilk kez coğrafi işaret bandrolü ile satışa çıktı
RİZE

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Balı ilk kez coğrafi işaret bandrolü ile satışa çıktı

Kilogram fiyatı bin 200 TL’den başlayan Rize'nin dünyaca ünlü Anzer balı, coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep gören şifalı bal Anzer Yaylasında üretiliyor.

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Haber Merkezi İHA
Anzer balı fiyatı ? Anzer balı faydaları? Anzer balı nerede üretilir?
Anzer Balı

Dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl ilk kez coğrafi işaretli ürün bandrolü ile kilogram fiyatı bin 200 TL’den satışa çıktı.
Rize’nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı.

Bu yıl ilk kez coğrafi işaretli ürün olarak satılacak olan Anzer Balı’nda geçen yıllara nazaran rekoltenin düşük olduğunu dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Bu yıl ilk defa Anzer balına coğrafi tescil konuldu. Bu coğrafi tescili Rize il tarım müdürlüğünce ve kooperatiflerimizin girişimleriyle beraber coğrafi tescili 2021 yılında konulmuştur. Bu yıl Anzer ballarımızı ilk defa coğrafi tescilli ürün olarak satacağız. Tabii ki bu 2021 yılı sezonu içerisinde Anzer balı üretimi önceki yıllara oranla düşük geçti diyebiliriz.

Çünkü malumunuz hava şartları 2021 yılında yağmurların çok yağmasından dolayı üretim az oldu” dedi.
Satışları başlayan Anzer Balı için önceliğin hastalar olduğunu sözlerine ekleyen Deniz “Tabii ki şu anda dolumlarımızı yapmış bulunmaktayız. 6 aydır bal satmıyoruz 6 ay boyunca Anzer balına müşterinin talebi yoğundu. Müşterilerin talep neticesinde ürün satışımıza başlamış bulunmaktayız. Burada önceliğimiz hastalarımız yani Anzer balı zaten bir şifa kaynağı olarak kullanılan bir bal. Bu anlamda ilk etapta hasta sırasına göre müşterilerimize bal satışında bulunacağız. Bu seneki Anzer Balı’mızın kilogram fiyatı bin 200 TL” ifadelerini kullandı.


250 gram, yarım kilo ve 1 kilogram olarak satışa sunulan Anzer Ballı’nın uzun zamandır zam almadığını hatırlatan Deniz “Burada 3 çeşit ambalajımız var. 1 kilo, yarım kilo ve 250 gram şeklinde ambalajlarımız var. 250 gramlık Anzer balımızın fiyatı 300 TL, yarım kilo 600 TL ve 1 kilogramı ise bin 200 TL fiyatları belirlendi. Tabii burada şunu da ifade edelim 2-3 yıl öncesinde Anzer balına zaten bir zam yapmamıştık çünkü ülkemizde ve dünyada Covid19 belası vardı. Bu virüs ülkemize de yansıdığından dolayı iki yıl üst üste bir zam yapmadık. Ama bu yıl bulunduğumuz istişarelerle hem üreticimizin adına hem de tabii ki tüketicilerin adına Anzer balına kilogram fiyatını bin 200 TL olarak belirttik” ifadelerini kullandı.

40 yıldır gelinemiyordu: Şimdi tabiat parkı oluyor
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Hz. Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu ve 'Sefine' adı verilen yer, Şırnak'taki Cudi Dağı olarak biliniyor. Bu nedenle 2 bin 114 rakımlı dağ, dinler tarihi açısından önemiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca temmuz ayının ilk haftasında ziyaret edilen Sefine bölgesine gidişler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yasaklandı. Terör örgütü PKK, ilk silahlı eylemini başlatmasının ardından bölgeyi barınma alanı olarak kullandı. Son yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla bölge teröristlerden temizlendi. Bölgede yeniden kültürel etkinliklere başlandı. Temmuz ayında Şırnak Valiliği organizasyonu ile dağın zirvesinde Hz. Nuh Festivali düzenlendi. Cudi Dağı’nın önce tabiat sonra milli park ilan edilmesi için proje hazırlandı.
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Güvenlik güçlerinin düzenlediği kararlı operasyonlarla Cudi Dağı'na vatandaşların çıkmaya başladığını belirten Vali Pehlivan, şunları söyledi:<br>\"Vatandaşlarımızın o gün, yaşadığı duyguya biz de tanıklık ettik. Yıllarca buraya gelememiş olmanın hasretiyle, özlemiyle gözlerinden yaşlar geliyordu. Gerçekten bu hepimizi duygulandırdı. Hem yıllar içerisinde buraya duyulan hasret hem de özellikle belli yaşa gelmiş insanların; geçmişteki hatıraları, burayı hiç görmemiş olanların da büyüklerinin yaşadıklarını yad etme imkanı oldu. Buranın yapısına, dokusuna uygun bir festival yapma imkanımız olmuştu, çok da güzel geçti. Bu da aslında burada güvenlikle yola çıktığımız, büyük ölçüde Doğu Cudi'de sağladığımız noktada artık vatandaşlarımızın da gelebilir, ulaşabilir hale gelmesiyle ilgili önemli bir mesajdı. Nitekim öncesinde, burada bulunan mescitte, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Sayın İçişleri Bakanı'mızın teşrifleriyle namaz kılmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da telefonla bağlanmışlar ve çok anlamlı, güzel mesajlar vermişlerdi. Arkasından bu festivali yapmamız; burada insanımızı daha da umutlandırdı”
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Cudi Dağı'nın önce tabiat sonra milli park ilan edilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Vali Pehlivan, \"Burayla ilgili kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle, ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladık. Bu bağlamda da yine Şırnak için bir ilk olan 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu filminin ikincisi; tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı. Önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi; şehrimiz için bir ilkti. Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması; yine burada sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola 'Cudi Güvenlik Konsepti' diye çıktık ama devamında da 'Cudi, Güvenlik, Tarih, Kültür, Doğa ve Turizm' başlıklarını da ekledik.\"
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\" Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyokültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyokültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park ve tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'mız nezdinde devam ederken, bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var” diye konuştu.
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Cudi Dağı'nda arkeolojik kazıların ön safhasının sürdüğünü hatırlatan Vali Pehlivan, toplanan bilgiler ışığında çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Vali Pehlivan, Cudi Dağı'nda birçok uygarlığın izinin olduğunu ifade etti.<br>'SINIRLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN KEŞİF YAPTIK'<br>Cudi Dağı'nın milli park ilan edilmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile görüştüklerini belirten Vali Pehlivan, \"Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Belediye Başkanımız ile birlikte biz de nezaret ettik. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldi ve nihai tespitlerini yaptılar. Birlikte dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.
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40 yıldır gelinemiyordu: Şimdi tabiat parkı oluyor
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak rivayet edilen Cudi Dağı'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Cudi'nin önce tabiat sonra da milli park olacağını söyleyen Pehlivan, "40 yıldır buraya gelinemiyordu. Burası tarihi derinliğe ve geçmişe sahip olmakla birlikte 40 yıl öncesine kadar her temmuz ayında vatandaşlarımız buraya gelip hem ibadetlerini hem de 1-2 hafta konaklamak suretiyle yüzyıllara dayalı geleneklerini yaşatıyor" dedi.

Türk bayrağı beş kıtada dalgalanıyor
EKONOMİ
Türk bayrağı beş kıtada dalgalanıyor

Bu tabiat harikası şehir merkezine yalnızca bir kilometre uzaklıkta
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Uludağ’ın eteklerinde bulunan Kaplıkaya vadisi doğaseverleri kendine çekiyor. İçinden derenin aktığı ve yürüyüş yollarının bulunduğu vadi şehir merkezine sadece 1 kilometre mesafede.
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Şehir merkezine bu kadar yakın olan bu alan vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Evlerinden çıkan vatandaşlar kısa sürede kendini tabiatın eşsiz güzelliği içinde buluyor. Yürüyüş yaparak stresten uzaklaşan doğaseverler kısa sürede evlerinin yolunu tutuyor. Tabiat harikası bu yer gören herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Bu tabiat harikası şehir merkezine yalnızca bir kilometre uzaklıkta
Bursa'da şehir merkezine bir kilometre mesafedeki tabiat harikası yer, doğaseverlerin akınına uğruyor.


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