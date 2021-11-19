AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav tarihleri ve sorumluluk ünitelerinin yayımlanmasının ardından adaylar AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

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2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.