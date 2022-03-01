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POLİTİKA

AP Başkanı'ndan Ukrayna'nın AB üyeliğine yeşil ışık: Memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantıda konuştu. Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalınamayacağını söyleyen Metsola, Ukrayna’nın Avrupa Birliği adaylık başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını ve değerlendirileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
AP Başkanından Ukraynanın AB üyeliğine yeşil ışık: Memnuniyetle karşılıyoruz
Avrupa Parlamentosu binası

Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına ilişkin Brüksel’de olağanüstü toplandı.

Rusya’nın saldırılarını kınayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, "Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalamazsınız. Avrupa Parlamentosu’nun mesajı net, devam eden savaş suçları soruşturmaları var, onlardan hesap soracağız. Bu Avrupa için varoluşsal bir tehdit. İnsanlar Putin’in savaş makinesine karşı, değerlerimiz için savaşırken sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'NIN AB ADAYLIĞINI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin değerlendirildiğini söyleyen Metsola, "Avrupa daha ileri gitmeye hazır. Ukrayna’nın Avrupa perspektifini tanıyoruz. Ukrayna’nın aday statüsü başvurusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için çalışacağız" diye konuştu. Metsola Putin’e seslenerek "Sayın Başkan, dünyaya ayağa kalkmanın ne demek olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bize kayıtsızlığın tehlikelerini hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Ukraynalılar dünyaya bizim yaşam tarzımızın savunmaya değer olduğunu gösterdiler" sözlerini ekledi.

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"AVRUPA'NIN BİR SAVUNMA BİRLİĞİ OLMALIDIR"

Gelecek hedeflerini açıklayan Metsola, "Avrupa artık Kremlin’den gelen gaza bağımlı kalmaya devam edemez. Avrupa artık Kremlin parasını kabul edemez ve hiçbir koşul yokmuş gibi davranamaz. Savunmamıza yapılan yatırımlar sözlerimize uygun olmalıdır. Avrupa’nın bir güvenlik ve savunma birliği olmalıdır" ifadelerini kullandı. Metsola, Kremlin’in dezenformasyon kampanyasıyla mücadelenin öneminden bahsederek, "Sosyal medya ve teknoloji şirketlerini sorumluluklarını ciddiye almaya çağırıyorum" diye konuştu.

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