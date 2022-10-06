Ara Düşler Sergisi Beyoğlu’nu fethetti

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘Ara Düşler’ sergisi, Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılış törenine, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Siyasetçi ve hukukçu kimliğinin yanı sıra resme duyduğu sevgi ve kişisel sergileriyle resim sanatına yeni bir ufuk açan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün eserlerinden oluşan sergi yoğun ilgi gördü.

BEYOĞLU’NDA SANAT VAR

Beyoğlu’nun geçmişten bu yana kültür ve sanatla iç içe olan bir yer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür sanat vizyonunu ortaya koyan ve Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayıp Galataport’a kadar devam eden alandaki Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri anlamında önemli bir sergiye de buraya bugün ev sahipliği yaparak açılışını gerçekleştiriyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali uluslararası bir festival. Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen festivallerinden biri. Bu yönüyle de Türkiye’deki diğer Kültür Yolu Festivalleri’ne ilham kaynağı olan bir festival. Beyoğlu’nda sanat var, yaşıyor ve yaşatılıyor. Beyoğlu’nda sanat, kültür var olmaya devam edecek. Bugün hem hukukçu hem milletvekili hem de sanatçı kimliğiyle Sabri Öztürk aramızda. Diğer eserlerinden bilgi sahibi olduğum kadarıyla daha çok doğa temalı bir yaklaşımı var. Kendisine başarılar biliyorum. Beyoğlu’nda sanat galerilerimizde kendisine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

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SANATLA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de yaptığı konuşmada, “Ben sanatın iyileştiriciliğine, insanları birleştirdiğine inanıyorum. Bu anlamda sanat evrenseldir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun insanları ortak bir paydada topluyor. İşte bu vesileyle âcizane ürettiğimiz eserleri sizlere sunmaktan çok mutluyum. Dilerim beğenirsiniz. Gerçekten ülkemizde sanatla ilgili çok güzel şeyler oluyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladı. Çanakkale’ye, Diyarbakır’a, gelecek yıl başka illere de yayılıyor. Ankara’da şu an devam ediyor. Hakikaten birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği, birçok alanda etkinliklerin yapıldığı çok güzel bir festival. Nerede yaşıyorsak resimler daha çok orayla ilgili. Yoğunlukla Karadeniz’den, Giresun’dan resimler var, başka yerler var. Deniz insanları, kayıklar, şehir, yaylalar, tarımla uğraşan insanlar var. İstanbul var, Ankara var. Dilerim beğenirsiniz” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL’UMUZ SANATLA DAHA DA ÖZDEŞLEŞECEK

Festivalin Beyoğlu ve İstanbul’da kültür ve sanatın gelişimine katkı sağladığını söyleyen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, “İnanıyorum ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte Beyoğlu’muz, İstanbul’umuz, zaten kültür ve sanatla hemhal olmuş ilçemiz çok daha özdeşleşecek. Bu festival sayesinde sanatçılarımız ve sanatseverlerimiz buluşacak. Bugün kıymetli milletvekilimizin resim sergisi için bir araya geldik. Birazdan, sergi açılışından sonra sanatkar milletvekilimizin o çok değerli resimlerini, tablolarını görme imkanı sunacağız” şeklinde konuştu.