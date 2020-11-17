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EĞİTİM

Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Öğrenciler için ara tatil, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü itibariyle başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler için ara tatil seminer programı hazırladı. Peki, ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başladı. MEB tarafından, bir milyona yakın öğretmenin kasım ara tatil dönemine yönelik çevrimiçi düzenlenecek mesleki çalışmaları da böylece başlamış oldu. Ara tatil seminer programında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim, hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek.

MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek
GÜNDEM
MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek

Peki, ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Öğretmenlerin mesaisi devam ederken, ara tatilde ek ders ödenecek mi?

Öğretmenlerin ara tatilde ek ders ücreti kesilmeyecek
EKONOMİ
Öğretmenlerin ara tatilde ek ders ücreti kesilmeyecek

Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararla ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü. Yapılan düzenlemeyle "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir’’ ifadesine yer verildi. Ücretli öğretmenler ise ek ders ücreti alamıyor.

Öğretmenlere ara tatillerde de ek ders ücreti müjdesi
GÜNDEM
Öğretmenlere ara tatillerde de ek ders ücreti müjdesi

Ek der ücretleri ne kadar?

Gündüz ek ders ücreti: 18,22 TL

Gece ek ders ücreti: 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti: 36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen: 15,64 TL

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
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