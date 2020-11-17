Ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başladı. MEB tarafından, bir milyona yakın öğretmenin kasım ara tatil dönemine yönelik çevrimiçi düzenlenecek mesleki çalışmaları da böylece başlamış oldu. Ara tatil seminer programında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim, hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek.

GÜNDEM MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek

Peki, ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Öğretmenlerin mesaisi devam ederken, ara tatilde ek ders ödenecek mi?

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EKONOMİ Öğretmenlerin ara tatilde ek ders ücreti kesilmeyecek

Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararla ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü. Yapılan düzenlemeyle "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir’’ ifadesine yer verildi. Ücretli öğretmenler ise ek ders ücreti alamıyor.

GÜNDEM Öğretmenlere ara tatillerde de ek ders ücreti müjdesi

Ek der ücretleri ne kadar?

Gündüz ek ders ücreti: 18,22 TL

Gece ek ders ücreti: 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti: 36,43 TL

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Sözleşmeli Öğretmen: 15,64 TL