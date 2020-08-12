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Gündem Arabasına çarpan aracı dedektif gibi iz sürerek buldu
BURSA

Arabasına çarpan aracı dedektif gibi iz sürerek buldu

Bursa’da bir iş adamı, arabasına çarpıp kaçan aracı dedektif gibi iz sürüp buldu. Patron Ergene, şirket aracına çarpıp kaçan aracı kaçtığı yöndeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. İş adamının tek isteği, aracın şoförünün de bulunması.

Haber Merkezi İHA
Şirket aracında bulunan firma çalışanı Vedat İpek ölümden döndü.
Şirket aracında bulunan firma çalışanı Vedat İpek ölümden döndü.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesinde mobilya imalatı yapan firmanın aracına Kayapa-Görükle yolunda ilerlerken karşı yönden bir araç çarparak durmadan kaçtı. Şirket aracında bulunan firma çalışanı Vedat İpek ölümden döndü. Şirket aracına çarpıp kaçan aracın plakasını alamayan işçi, durumu patronuna bildirdi. Patron Bahattin Ergene, polisi arayıp durumu izah etti.

Şirket aracında bulunan firma çalışanı Vedat İpek ölümden döndü.
  • Polis kazayla alakalı zabıt tuttu. Ergene, kaçan sürücünün yakalanıp yakalanmayacağını sordu. Polisler, aracı takip etmenin sigorta şirketinin işi olduğunu söyledi. Kasko şirketini arayan firma sahibi, "Bu bizim işimiz değil" cevabını aldı. Ergene, daha sonra karakola yönlendirildi. Buradan da aynı cevabı alınca ne yapacağını şaşırdı. Ergene, şirket aracına çarpıp kaçan aracı kaçtığı yöndeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini de temin eden Ergene, kimsenin ilgilenmemesi üzerine ortada kaldı.

Polis kazayla alakalı zabıt tuttu.

Bahattin Ergene, "İş yerimizde çalışan arkadaşımız malzeme götürmeye gidiyordu. 10 dakika sonra aradı, ’abi kaza yaptım’ dedi. Karşı yönden gelen araç Kayapa yolunda vurup kaçmış. Kaza yerine polisi çağırdık. Polis geldi, zabıt tuttu. Kazaya dair bir işlem yapılmıyor. Bize vuran arkadaşın vicdanı varsa ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

Ergene, şirket aracına çarpıp kaçan aracı kaçtığı yöndeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Şirket aracını kullanan Vedat İpek ise, "Araç karşı taraftan çok hızlı şekilde, yolu ortalamış vaziyette gelerek bana vurdu. Durmayıp kaçtı. Biz de mi vurup kaçalım? Aracımızda 20 bin lira masraf var" şeklinde konuştu.

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