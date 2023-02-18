Arabasıyla depremzedelerin yardımına koşmuştu: Server Beşirli'ye sıfır otomobil hediye edildi

Depremin ardından Adıyaman'a gelen ve yardım çalışmalarına katılan Beşirli, "Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. tek millet iki devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz." dedi.Deprem sonrası ilk kez kaydedildi