EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara parçası çıkan CHP'li vekil: Atatürk ilkelerine bağlıyım...

Aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara parçası çıkan CHP'li vekil: Atatürk ilkelerine bağlıyım...

04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ediz Ün.
Ediz Ün.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait cipte binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirildi. Aracın şoförü tarafından kullanıldığını belirten Ün, ilginç ifadelerle kendini savundu: "Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum. Şoförlerimden birinin bir cahilliği..."

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti. Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINDI

Aracın sahibi olan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, pes dedirten bir savunma yaptı. Atatürk'ün arkasına sığınan Ün, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz ve şehrimiz için kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamında ve şehrimiz Edirne’de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu çalışmalarımı sürdürmek için birden fazla araç kullanmaktayım. Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. En büyük üzüntüm CHP’nin adının böyle bir olayda kullanılıyor olmasıdır.Bu şahıslardan şikayetçi olduğuma dair dilekçeyi de avukatım ile birlikte bizzat adliyeye giderek nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş bulunmaktayım” dedi.



#CHP
#Kaçakçılık
#Ediz Ün

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?