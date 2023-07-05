Araçlar didik didik arandı: İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi

Ardahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hastalıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve 5 ilçedeki uzmanlarca aşı ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor. Şap hastalığıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eski yayılmanın kırıldığını belirterek yakın bir zamanda hastalığın tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.