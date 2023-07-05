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Araçlar didik didik arandı: İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi

İstanbul'da yedi ilçe ve 20 ayrı noktada eş zamanlı uyuşturucu denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

23:48 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

İstanbul genelinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

İstanbul'da şehrin birçok noktasında uyuşturucu denetimi yapıldı. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yedi ilçe ve 20 ayrı noktada eş zamanlı uyuşturucu denetimi yaptı. Denetime, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katıldı. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekilerin kimlikleri kontrol edildi.



#İstanbul
#Esenyurt
#Uyuşturucu Denetimi
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