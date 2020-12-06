Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladı

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PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.