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İSTANBUL

Araştırma: Türk halkının %79.2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor

Areda Survey, Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetleri gerçekleştiren Abdülhamid Han gemisi hakkında Türk halkının tutumunu araştırdı. Araştırmada, katılımcıların yüzde 79,2’sinin bu geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini desteklediği, yüzde 20,8’inin ise desteklemediği sonucuna ulaşıldı.

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​ Araştırma: Türk halkının %79.2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor
Türk halkının %79,2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor.

Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından Abdülhamid Han adını verdiği sondaj gemisini de gerekli teknik alt yapı ve donanımla donatarak Doğu Akdeniz’deki arama sahasına çıkardı.

Beş kişiden dördü petrol arama çalışmalarını destekliyor

Areda Survey’de bunun üzerine katılımcılara “Abdülhamid Han (petrol arama) gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yönelterek katılımcıların bu konudaki görüşlerini araştırdı. Katılımcıların yüzde 79,2’si bu geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri desteklediğini, yüzde 20,8’inin ise desteklemediği sonucuna ulaşıldı.

Metodoloji Bu araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

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