Gündem Areda Survey Araştırdı Türk halkının 792si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdenizdeki faaliyetlerini destekliyor
İSTANBUL

Areda Survey Araştırdı: Türk halkının %79.2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor

Areda Survey, Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetleri gerçekleştiren Abdülhamid Han gemisi hakkında Türk halkının tutumunu araştırdı. Araştırmada, katılımcıların yüzde 79,2’sinin bu geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini desteklediği, yüzde 20,8’inin ise desteklemediği sonucuna ulaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Areda Survey Araştırdı: Türk halkının %79.2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor
Türk halkının %79,2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor.

Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından Abdülhamid Han adını verdiği sondaj gemisini de gerekli teknik alt yapı ve donanımla donatarak Doğu Akdeniz’deki arama sahasına çıkardı.

Beş kişiden dördü petrol arama çalışmalarını destekliyor

Areda Survey katılımcılara “Abdülhamid Han (petrol arama) gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yönelterek katılımcıların bu konudaki görüşlerini araştırdı.

Katılımcıların yüzde 79,2’si bu geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri desteklediğini, yüzde 20,8’inin ise desteklemediği sonucuna ulaşıldı.

Yapılan araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI yöntemiyle 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han göreve başlıyor
GÜNDEM
Abdülhamid Han göreve başlıyor

Dağa çıkarken fark ettiler

Dağa çıkarken fark ettiler

​Dronla görüntülendi: Binlerce metre derinlikten yüzeye süzüldü.
Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

Fenerbahçe taraftarı olacak mı?

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.
Kemal Kılıçdaroğlu PKK diyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu 'PKK' diyemedi

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Yüzeyi tamamen kapladı: Çözüm aranıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade.

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.