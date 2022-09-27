Areda Survey Araştırdı: Türk halkının %79.2’si Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini destekliyor

Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından Abdülhamid Han adını verdiği sondaj gemisini de gerekli teknik alt yapı ve donanımla donatarak Doğu Akdeniz’deki arama sahasına çıkardı.

Beş kişiden dördü petrol arama çalışmalarını destekliyor

Areda Survey katılımcılara “Abdülhamid Han (petrol arama) gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yönelterek katılımcıların bu konudaki görüşlerini araştırdı.

Katılımcıların yüzde 79,2’si bu geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri desteklediğini, yüzde 20,8’inin ise desteklemediği sonucuna ulaşıldı.

Yapılan araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI yöntemiyle 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi.