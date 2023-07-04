Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli mi?

Kemal Kılıçdaroğlu
Büyük çoğunluk Kılıçdaroğlu'nu istemiyor
Ankete katılan 2 bin 646 kişinin yüzde 61,5'i Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 38,5 ise göreve devam etmesi gerektiğini savundu.
Ankete katılan vatandaşların hangi partiyi destekledikleri de soruldu.
AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 43,8'i Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını, yüzde 56,2'si ise istifa etmesi gerektiğini belirtti.
CHP'li seçmenin çoğunluğu 'gitsin' diyor
CHP'lilerin yüzde 59,2'si genel başkanlarının koltuğu bırakmasını isterken, yüzde 40,8'i göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti.
MHP'lilerin yüzde 33,2'si Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemezken, yüzde 66,8 görevi bırakması gerektiğini bildirdi.
İYİ Parti'de yüksek oran
İYİ Partililerin ise yalnızca yüzde 18,5'i Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına sıcak bakıyor. Geride kalan yüzde 81,5 gitmesini istiyor.
Yeşil Sol Parti (HDP) destekçilerinin ise sadece yüzde 38,4'ü 'Kılıçdaroğlu göreve devam etsin' diyor.
İkinci tur tercihlerine göre dikkat çeken sonuçlar
İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin yüzde 40,9'u Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin yüzde 64'ü ise artık onu o koltukta görmek istemiyor.