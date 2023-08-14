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Areda Survey’den dikkat çeken araştırma: Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?

Areda Survey’in 2 bin 606 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk toplumunun yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını 'olumlu' bulurken, olumsuz bulanların oranı ise yüzde 25'te kaldı. Meral Akşener’in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti’yi destekleyenlerin tercihi ise dikkat çekti.

13:09 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dr. Hafize Gaye Erkan

Dr. Hafize Gaye Erkan

28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirket
Areda Survey
, 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yeni araştırmada, katılıcımlıara
"Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?"
sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre
Dr. Hafize Gaye Erkan
, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olmuştu.

2 bin 606 kişinin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını 'olumlu' bulurken, yüzde 25 ise kararı 'olumsuz' karşıladı.

Öte yandan araştırmanın sonuçları parti tercihlerine göre ise dikkat çeken bir tablo ortaya serdi.

Cumhur İttifakı'na destek verenlerin büyük bir çoğunluğu karardan memnun

14 Mayıs seçimlerindeki tercihlerine göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti ve MHP'ye destek veren katılımcılar 'kadın' olan bir Merkez Bankası başkanına 'olumlu' yaklaşırken, 'kadın' haklarının savunucusu olduğunu iddia eden muhalefet partilerinden bu kararı destekleyen CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partili katılımcıların oranı ise oldukça düşük kaldı.

Muhalif partilere destek verenlerin yarısı 'olumsuz' bakıyor

AK Partili katılımcıların yüzde 91,9'u ve MHP'li katılımcıların yüzde 86,8'i Merkez Bankası'nı bir kadının yönetmesini desteklerken, bu oran CHP'li katılımcılarda yüzde 68,7, Yeşil Sol Partili katılımcılarda yüzde 50,4 ve İYİ Partili katılımcılarda ise yüzde 49,2 kaldı.

Metodoloji

Türkiye genelinde 2.606 kişinin katıldığı ve 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



#Areda Survey
#Merkez Bankası
#Dr. Hafize Gaye Erkan
43 dakika önce
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