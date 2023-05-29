|
Seçim

Areda Survey’den doğru tahmin doğru sonuç

Areda Survey 28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin başında yer aldı.

14:32 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Areda Survey, ortalama 0,2 fark ile seçim sonucunu en yakın tahmin eden araştırma şirketi oldu.

Areda Survey, ortalama 0,2 fark ile seçim sonucunu en yakın tahmin eden araştırma şirketi oldu.

Areda Survey 10 bin 491 kişinin katılımıyla Profil Bazlı Dijital Panel ile 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimine dair araştırmada Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,6 oranında oy alacağı tahmininde bulunmuştu. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine dair resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,8 oranında oy aldığı açıklandı. Areda Survey, ortalama 0,2 fark ile seçim sonucunu en yakın tahmin eden araştırma şirketi oldu.



Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?
Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



#AREDA SURVEY
#seçim
#anket
#28 mayıs
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla ve Roma karşı karşıya geliyor