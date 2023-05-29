Areda Survey’den doğru tahmin doğru sonuç

Areda Survey, ortalama 0,2 fark ile seçim sonucunu en yakın tahmin eden araştırma şirketi oldu.
Areda Survey 10 bin 491 kişinin katılımıyla Profil Bazlı Dijital Panel ile 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimine dair araştırmada Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,6 oranında oy alacağı tahmininde bulunmuştu. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine dair resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,8 oranında oy aldığı açıklandı. Areda Survey, ortalama 0,2 fark ile seçim sonucunu en yakın tahmin eden araştırma şirketi oldu.