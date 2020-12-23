Gündem Arnavutköyde fabrikaya yanaşan TIR bir başka aracın şoförünü ezdi Tazminat teklifi aileyi şoke etti
İSTANBUL

Arnavutköy’de fabrikaya yanaşan TIR bir başka aracın şoförünü ezdi: Tazminat teklifi aileyi şoke etti

İstanbul Arnavutköy’de yükleme için fabrikaya yanaşan TIR, bir başka aracın şoförünü ezdi. Şoförün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sigorta şirketinin ölümle sonuçlanan iş kazası için 14 bin TL’lik tazminat teklifi ise aileyi şoke etti.

Haber Merkezi İHA
Şoförün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şoförün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 24 Temmuz akşamı Arnavutköy’de bir gıda firmasında meydana geldi. Bir gıda firmasına ait tır, yükleme işlemi için platforma yanaşmak istedi. Tır şoförü S.Ö. bu sırada platformun önünde bekleyen Ferit Uyanık’ı fark etmedi. Geri geri yanaşan tır, şoför Uyanık’ı platformla aracın arasına sıkıştırdı. İş yerindeki bir başka çalışanın fark etmesi üzerine tır şoförü aracını öne aldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferit Uyanık hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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14 bin 500 lira tazminat ödeme teklifinde bulunuldu

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayda kusurlu olduğu iddia edilen her iki firmanın yetkilileri ve çalışanları hakkında dava açıldı. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama devam ederken, ailenin avukatı Berke Kaşıkaralar, ölen işçi Ferit Uyanık’ın 17 yaşındaki kızı için kamyonun sigortalı olduğu sigorta şirketine destekten yoksun kalma tazminatı başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren sigorta şirketi, 14 bin 500 lira tazminat ödeme teklifinde bulundu.

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“Böylesine bir durumda sigorta şirketinin teklifi hayatın olağan akışına aykırıdır”

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar vefat eden tır sürücüsünün 2 yasal mirasçısı olduğunu söyleyerek, “Bunlardan biri 17 yaşındaki kız çocuğu diğeri ise 21 yaşındaki erkek çocuğu. Erkek çocuğu destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanamıyor. Ancak kız çocuğu destekten yoksun kalma tazminatına hak kazandı. Sigorta şirketine başvurumuzun sonucunda 14 bin TL tutarında tazminat teklif edildi. Böylesine bir durumda 17 yaşındaki genç bir kardeşimize 14 bin TL teklif edilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. 14 bin TL ile bir kişinin 5 yıl hayatını sürdürebilmesi gerçekten çok zordur. Ailenin maddi bir gücü yoktur. Tazminat davasındaki haklarımızı ve geriye kalan tüm yasal haklarımızı ölümden sorumlu olan kişilere karşı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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