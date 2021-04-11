Arnavutköy'de film gibi kovalamaca: Korsan taksi kaçtı polis kıskıvrak yakaladı

Olay, geçen cuma İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Daha önce de korsan taksicilik yaptığı için ceza kesilen 34 L 4919 plakalı otomobilin şoförü Erhan T'yi yanında müşterisi ile giderken gören trafik polisi ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.
Trafik polisleri, uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan Erhan T'nin peşine düştü. İki otomobil arasında yaklaşık 5 dakika süren bir kovalamaca başladı. Trafiğin yoğun olduğu noktada polis ekipleri tarafından sıkıştırılan şoför sonunda yakalandı.
60 GÜN TRAFİKTEN MEN
Araçtan indirilen Erhan T, polis merkezine götürülürken, otomobili 60 gün trafikten men edildi. Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Ters yönde araç kullanmak" suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.
Korsan taksi şoförü ve trafik polisleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca anları arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere Erhan T. ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, aracın durdurulma ve şoförün yakalanma anları yansıdı.
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İstanbul'da neredeyse her ilçede durağı ve aracı bulunan korsan taksiler, gün geçtikçe sosyal medya ve internet aracılığı ile yayılıyor. Cezai yaptırımı olmasına rağmen kanunsuz olarak çalışan korsan taksiciler, şimdi de internet üzerinden şoför ve araç ilanı vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.
Taksicilik yapan Mustafa Durdağ, taksi şoförü olarak iş aradığı dönemde internette çoğunlukla korsan taksi ilanlarıyla karşılaştığını belirtti. Apartmanlarda broşür dağıtıldığını ve el ilanları verildiğini söyleyen Durdağ, Sosyal ağlara girdiğiniz zaman yasalmış gibi ilanlara rastlayabiliyorsunuz. O ilanlarda aile taksisi, şehirlerarası ya da şehir içi taksi yazıyor. Orada telefon numaraları da var. Bizim gibi hizmet verebiliyormuş gibi ilan veriyorlar. Ben sarı taksi şoförü olarak çalışmak istediğimde hep onlar karşıma çıktı. 5-6 tane bu şekilde ilan gördüm. İlanlarda aracınızla gelip çalışabilirsiniz, şoför olabilirsiniz yazıyor. Fiyat tarifeleri bile yer alıyor. Bakırköy'den Bağcılar 25 lira yazar normalde onlarda daha yüksek fiyatlar vardı. Evlere kadar el ilanları, mıknatıslı afişler dağıtıyorlar. Yasal dayanağı yok bir önlem alınmalı dedi.
Korsan taksi sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyen taksici Mehmet Kesin ise, Korsan taksicilik haksız yere kazanılan bir kazanç. Ciddi anlamda çok korsan var piyasada. 18 bin taksi varsa 9 bini korsan diyebiliriz. Başakşehir tarafında artık bu işi lüks araçlarla yapıyorlar. Bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Biz burada müşteri bekliyoruz onlar iş yapıyor. Bizden çok kazanıyorlar çünkü vergisi yok. Ben indi bindi ücreti olarak 13 lira alıyorsam, onlar da aynı ücreti alıyor. İnsanlar neden tercih ediyor anlamış değilim diye konuştu.
Açıkça internet üzerinden ilan verilmesine tepki gösteren Keskin, Bunu emniyetin, belediyenin görmesi lazım. Onların buna el koyması lazım. Kimlerin olduğunu, duraklarını biliyoruz ama biz ona bir şey yapamayız. Bunlara da göz yumuluyor demek ki. Biz o kadar ciroyu göremiyoruz. Ben şoför olarak çalışıyorum 350 lira yevmiye veriyoruz. 24 saatte kalan 100-150 lira. Durağına bağlı ama o kadar kazandıklarını sanmıyorum. İnsanları cezbedip oraya çekmeye çalışıyorlar şeklinde konuştu. Bir başka taksici Şener Bilici de Taksiciler Esnaf Odası'nın bu konuda gerekli mücadeleyi vermesi gerektiğini ifade etti. Bilici, Korsana 'hayır' diyoruz karşıyız ama odamızın da bunlarla ilgili mücadele vermesi lazım. Biz esnaf olarak sıkıntıdayız. Bu kişilere bir yaptırım yok. Onlar da istedikleri gibi çalışıyor. İnternet ilanı görmedim ama gazete ilanını gördüm. Gazetede 'kendi aracınızı getirin, çalışın' yazıyordu. Sarı taksi ilanı değildi ya da 'plakanızı getirin' yazmıyordu. Belli ki korsan taksi ilanı. O kadar yüzsüzleşmişler ki, biz Aksaray'da durakta müşteri beklerken yanımızdan müşteri alıp gidiyorlar açıklamasında bulundu.
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İstanbul'da sayıları gün geçtikçe artan korsan taksiciler tüm yasaklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Korsan taksiciler şimdi de internet üzerinden ilan vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.