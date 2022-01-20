Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye çağrı: Balkanların dağılmaması için devreye girin

Mehmet ACET

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk’a yaptığı günübirlik gezinin sonunda, Tiran Havaalanı'nda 5 metre ilerimde duran Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın yanına gittim.

Günün hatırasına fotoğraf çektirdik.

Sonra, fırsat bu fırsat diye düşünüp, görev başındaki en uzun lider sıfatını taşıyan Edi Rama ile bir mini mülakat yaptım.

İşte o sorularımız ve Arnavutluk Başbakanı’nın cevapları:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gününüz nasıl geçti?

- Mükemmeldi gerçekten. Çünkü bir tarafıyla inşaatı tamamlanan evlerin teslim edilmesiyle halkı çok yakından ilgilendiren bir geziydi. Bu bugün gerçekleşti.

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Özel ilişkilerimize önemli bir katkı sağladı. Onun dışında da her şey çok güzeldi.

Edi Rama-Mehmet Acet

- Nasıl, insanlar yeni evlerini beğendiler mi? (Erdoğan ve Rama, 2019 yılında onlarca evin yıkıldığı, 50’den fazla insanın hayatını kaybettiği Arnavutluk depreminin ardından Laç kentinde TOKİ tarafından yaptırılan 522 konutun teslim törenine katıldılar. M.A)

- Elbette mutlu oldular. Başta bunun olacağına inanmıyorlardı. Çok çaresiz durumdaydılar.

- Balkanlar’da ciddi krizler var. Bosna-Hersek başta olmak üzere. Türkiye’nin bu süreçte rolü ne olabilir? Nasıl bir misyon yürütebilir?

- Bunu Sayın Erdoğan’la birçok kere konuştuk. Türkiye’nin bölgenin dağılmaması adına devreye girmek için çok iyi bir potansiyeli var. Çünkü Türkiye, bütün tarafların saygısını kazanmış bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi, herkesin saygınlığın kazanmış bir isim. Bir örnek vereyim: Herkesin bildiği gibi kendisi Bosna’nın Müslüman topluluğu tarafından çok sevilen birisi. Fakat aynı zamanda Dodik kendisiyle başkalarından çok daha kolayca görüşebiliyor. Bu nedenle önemli bir rol üstlenebilirsiniz. İletişimi kolaylaştırmak adına daha fazla varlık sergileyebilir, daha fazla rol üstlenebilirsiniz. Çünkü, Türkiye büyük bir ülke.

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