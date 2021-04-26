Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor.

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Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

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Fatih Özer için Kırmızı Bülten çıkarıldı.

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Fatih Özer için Kırmızı Bülten çıkarıldın

Soruşturma kapsamında yaşananlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu, Arnavutluk'a girerken yanında yaklaşık 290 bin dolar bulunduğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

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Soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer, kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmıştı.

Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.