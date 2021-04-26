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Gündem Arnavutluka kaçan Thodexin yöneticisi Faruk Fatih Özerin yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor
ANKARA

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.

Haber Merkezi AA
Arnavutluka kaçan Thodexin yöneticisi Faruk Fatih Özerin yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor
Faruk Fatih Özer

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor.

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Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

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Soruşturma kapsamında yaşananlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu, Arnavutluk'a girerken yanında yaklaşık 290 bin dolar bulunduğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

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Soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer, kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmıştı.

Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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