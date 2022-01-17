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ANKARA

Arnavutluk'ta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor: Daha iyisi olamazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’deki ilk yurtdışı ziyaretini bugün Arnavutluk’a yapıyor. Başbakan Rama ile görüşecek olan Erdoğan, TOKİ’nin depremzedeler için Laç şehrinde yaptığı 522 konutun resmi açılışını yapacak. Evlerini teslim almaya başlayan aileler büyük mutluluk yaşıyor. 67 yaşındaki Meçan Marra, Albayrak İnşaat’ın yapımını üstlendiği konutlar için, “Erdoğan’ın Laç’ta yaptığı bu semte Tiran (Başkent) bile sahip olamaz. Daha iyisi olamazdı. İçeri girip gördük, harika bir şey” yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutlukta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor: Daha iyisi olamazdı
Arnavutluk'da inşa edilen TOKİ evlerini teslim almaya başlayan aileler büyük mutluluk yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 maratonunda ilk yurt dışı ziyaretini bugün Arnavutluk’a yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği belirtiliyor. Yine ülkedeki FETÖ faaliyetleri ve bu kapsamla örgütle mücadele konusunun da masada olması bekleniyor. Erdoğan ve Rama daha sonra da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Erdoğan’ın, Arnavutluk Meclisi’nde de bir konuşma yapması bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI TESLİM

Arnavutluk 2019’un Eylül ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılmış, ülkenin kuzeyindeki onlarca bina yıkılmış, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından bölgeye yardım eli uzatan Türkiye, TOKİ eliyle konut inşa etme kararı almıştı. Laç şehrinde Aralık 2020’de Albayrak İnşaat tarafından temeli atılan 522 konutun inşası tamamlandı. Erdoğan, Arnavutluk ziyareti kapsamında konutların resmi açılış törenine de katılacak.

OSMANLI ESERİNİN AÇILIŞI

Yine başkent Tiran’daki Osmanlı eseri Ethem Bey Camii, 2018 yılında TİKA tarafından restore edilmeye başlanmıştı. O çalışmalar da tamamlandı. Camiinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.

TOKİ konutlarına kavuşan depremzede.
TOKİ konutlarına kavuşan depremzede.

Harika bir iş

Laç bölgesindeki dairesine kavuşan 67 yaşındaki Meçan Marra, yeni inşa edilen semte de övgüde bulunarak “Bu, Laç için tarihi bir an ve çok memnunuz. Burada ev almayacak olanlar bile Erdoğan’ın sözlerinden memnun. Bu yer öyle bir semt oldu ki belki Tiran’da böyle bir şey yoktur. Erdoğan’ın Laç’ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. Daha iyisi olamazdı; içeri girip gördük, harika bir şey. Son derece harika bir iş. Başbakanımız (Edi Rama) da Erdoğan’la birlikte sözünü tuttu” dedi.

Arnavutluk’ta daha güzeli yok

Yeni evini teslim alanlardan 57 yaşındaki Nikoll Çupi de Türk hükümetinin katkılarından dolayı çok memnun olduklarını vurguladı.

Çupi, “Verdiği tüm sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok memnunuz. Evlere girip görenler oldukça memnun. Biz ailecek çok memnunuz. Bunlar çok güzel. Bu semt şu anda olağanüstü bir şey. Bunun için Erdoğan ve bizim başbakanımıza (Rama’ya) müteşekkiriz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutluk’ta daha güzel semt bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Mark Thanaj ise yakında yeni dairesine kavuşacak kişilerden biri olarak yeni semti “şahane” şeklinde nitelendirdi. 75 yaşındaki Thanaj, “Ailecek çok mutlu hissediyoruz. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Arnavut devletine ve bizlere iyi kalpliliğinden dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluk'taki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
DÜNYA
Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluk'taki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Arnavutluk'a 522 deprem konutu
FOTOĞRAF 13
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Arnavutluk’un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli atıldı.
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Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.
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Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında \"Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi\" imzalanmıştı.
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Projeyle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa edilecek.
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Arnavutluk'a 522 deprem konutu
Arnavutluk'un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı. Proje kapsamında 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.


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